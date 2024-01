Acht Mannschaften greifen nach Krone

Wer ist Westsachsens beste Frauenmannschaft im Hallenfußball? Diese Frage soll am Samstag ab 10 Uhr in der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Zwickau (Lassallestraße 1) beantwortet werden. Insgesamt greifen acht Mannschaften nach der Krone. Aufgeteilt werden sie zunächst in zwei Vorrundengruppen. In Gruppe A treten TuS...