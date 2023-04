Anspruchsvolle Aufgaben

In der 2. Wasserball-Liga Ost treffen die Männer des SV Zwickau 04 um Kapitän Daniel Oelschlägel (rechts) beim Heimspieltag am Wochenende auf zwei Teams, die in der Tabelle vor ihnen zu finden sind. Am Samstag, 17 Uhr ist der Tabellenachte in der Glück-Auf-Schwimmhalle Gastgeber für den auf Platz 2 liegenden OSC Potsdam II. "Gegen die...