Auch 2024 keine Sachsen-Rallye: Droht jetzt das endgültige Aus?

Tausende Zuschauer kamen Jahr für Jahr zur Traditionsveranstaltung mit Start und Ziel in Zwickau. Die zweite Absage in Folge heizt die Spekulationen an. Jetzt hat sich der Veranstalter geäußert.

Was sich Ende September am Rande des Finales der Deutschen Rallyemeisterschaft (DRM) in Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) bereits abzeichnete, ist nunmehr Gewissheit: Die Motorsportfans in Zwickau und Umgebung werden auch 2024 auf die beliebte Sachsen-Rallye verzichten müssen. Nachdem die Traditionsveranstaltung vor gut fünf Wochen nicht im...