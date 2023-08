Bei verrückter Schlammschlacht: Fußballer der SG Schönfels lösen WM-Ticket

Der wohl verrückteste Fußballtitel in Deutschland geht an ein Team von der SG Schönfels. Bei der 13. Deutschen Meisterschaft im Matschfußball sicherten sich am Wochenende elf Kicker die Schale, die normalerweise für die zweite Mannschaft des Schönfelser Vereins in der 1. Kreisklasse auflaufen. "Wir haben uns eigentlich nur ,just for fun'...