Bekommt RB Zwickau diesmal Zugriff aufs Spiel?

Der Rollstuhlbasketball-Bundesligist hat am Samstag mit Wiesbaden den Tabellendritten zu Gast. Warum das ein Duell mit Vorgeschichte ist.

Kann RB Zwickau in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga den Schwung vom zweiten Saisonsieg in der Vorwoche in Frankfurt mit ins Heimspiel gegen die Rhine River Rhinos Wiesbaden nehmen? Diese Frage wird am Samstag, 16 Uhr in der Sporthalle Mosel beantwortet. "Unser Ziel ist es natürlich, gegen den Tabellendritten ein gutes Spiel...