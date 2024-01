RB Zwickau: Wie ein Ex-Spieler bei der zehnten Saisonniederlage mitleidet

Der Kampf um den Verbleib in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga bleibt für den Aufsteiger ein hartes Stück Arbeit. Das Spiel gegen Wiesbaden hatte sich auch Frank Oehme anders vorgestellt.

Das dritte Viertel hat am Samstag auch Frank Oehme richtig weh getan. Als die Rhine River Rhinos Wiesbaden ihren Vorsprung bei RB Zwickau innerhalb von zehn Minuten von 37:18 auf 58:24 ausbauten, litt der 39-Jährige in der Sporthalle Mosel an der Seitenlinie sichtlich mit. „Ich bin natürlich mit dem Herzen noch dabei. Da schmerzen solche...