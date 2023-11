Besuch von ganz oben und ganz unten

In der Landesklasse haben die Fußballer aus Meerane und Oberlungwitz am Sonntag jeweils Heimrecht. Die Klubs könnten sich gegenseitig Schützenhilfe geben.

Der Oberlungwitzer SV und der Meeraner SV stehen am Sonntag schon etwas unter Druck. Während der MSV nach sechs Niederlagen in Folge Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln möchte, will der OSV den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Die Heimspiele der beiden Klubs werden am Sonntag jeweils um 14 Uhr angepfiffen.