Blau-Gelb schaut beim Derby auch aufs Spitzenspiel

Fußball, Landesklasse: ESV Lok Zwickau gastiert als Tabellenführer beim Vierten - Mülsen ist zu Hause Favorit

Nicht nur auf die eigene Partie dürften die Landesklasse-Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen am Sonntag schauen. In der ist der Tabellenzweite ab 15 Uhr im Heimspielderby gegen den Meeraner SV in der Favoritenrolle.