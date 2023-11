Bleibt Heimweste des SVS weiß?

Kegeln-2. Verbandsliga: Schönberg gegen Sprotta

Als Aufsteiger in die 2. Verbandsliga schlagen sich die Kegler des SV Schönberg mit Platz 5 unter zehn Mannschaften nach acht Spielen mehr als achtbar. In der "heimischen" Sachsenlandhalle in Glauchau - die Anlage in Schönberg genügt nicht den Anforderungen der Spielordnung - läuft es sogar noch besser. Mit vier Siegen in vier...