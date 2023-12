BSV Sachsen Zwickau: 18-Jährige spielt beim Bundestrainer vor

Für Jolene Preussler war die Einladung zum Sichtungslehrgang des Beachhandball-Nationalteams der bisherige Höhepunkt ihrer Laufbahn. Sie kam mit der Motivation zurück, nun auch den nächsten Schritt noch zu gehen.

Viel Zeit, ihre Sachen zu packen, hatte Jolene Preussler in der vergangenen Woche nicht. „Am Montag, 17.30 Uhr kam der Anruf, am Dienstag 5 Uhr saß ich im Zug in Richtung Witten“, erzählt die 18-jährige Handballerin vom Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau. Die Hektik und den Reisestress nahm sie jedoch gerne in Kauf. Schließlich wartete in...