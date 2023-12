BSV Sachsen Zwickau: Das hatte der Trainer nach dem Derbysieg zu kritisieren

Mit einem hart umkämpften Erfolg haben sich die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau aus der WM-Pause zurückgemeldet. Zum Knackpunkt beim Auswärtsspiel in Halle-Neustadt wurde eine doppelte Unterzahl der Gäste.

Wenn man die Entwicklung des BSV Sachsen Zwickau im dritten Jahr in der Handball-Bundesliga Frauen an einem Beispiel festmachen will, dann ist es die 47. und 48. Spielminute am Mittwochabend im Auswärtsspiel beim SV Union Halle-Neustadt. Im mitteldeutschen Derby lagen die Gäste aus Westsachsen in diesem Moment 17:19 in Rückstand - und hatten...