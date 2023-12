BSV Sachsen Zwickau holt Rückraumspielerin von einem Liga-Rivalen

Der Handball-Bundesligist hat am Montag die Verpflichtung von Laila Ihlefeldt bekannt gegeben. Dabei hätte ihr bisheriger Verein die 19-Jährige gerne gehalten.

Der BSV Sachsen Zwickau hat sich für den Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga der Frauen mit Laila Ihlefeldt verstärkt. Die 19-jährige Rückraumspielerin wechselt vom Liga-Rivalen Sportunion Neckarsulm an die Mulde. Das haben am Montag beide Vereine bestätigt. Laila Ihlefeldt wird bereits am Dienstagabend im Testspiel gegen...