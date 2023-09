BSV Sachsen Zwickau: Mit Leidenschaft und Kampf zum ersten Saisonsieg

Der TuS Metzingen scheint den Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau zu liegen. Wie schon in der Vorsaison setzten sich die Westsächsinnen im Heimspiel gegen das Team aus Baden-Württemberg durch und feierten beim 25:22 (13:9) den ersten Erfolg in dieser Saison. Das Ergebnis war umso bemerkenswerter, weil die Zwickauerinnen in den...