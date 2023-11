BSV Sachsen Zwickau: Saisonaus für Nachwuchstalent

Mit Lea Walkowiak hat die zweite Linksaußen des Handball-Bundesligisten einen Kreuzbandriss erlitten. Ihr Ausfall schmerzt gleich doppelt.

Hiobsbotschaft für den BSV Sachsen Zwickau: Wie der Verein am Donnerstag vermeldete, hat sich Nachwuchstalent Lea Walkowiak das Kreuzband gerissen. Für die 19-jährige Linksaußen ist die Saison damit vorbei. Es ist schon der dritte langfristige Ausfall in der Mannschaft von Trainer Norman Rentsch. Bereits in der Vorbereitung im Sommer riss sich...