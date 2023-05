BSV Sachsen Zwickau: Schwedin wird zur tragischen Heldin

Hannele Nilsson (am Ball) war mit neun Toren am Samstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Bundesliga-Heimspiel gegen den Buxtehuder SV. Ausgerechnet in der umkämpften Schlussphase aber vergab die Schwedin einen Siebenmeter. Foto: Marko Unger