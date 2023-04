BSV Sachsen Zwickau: Trainer findet nach Heimklatsche klare Worte

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben in der Bundesliga am Samstag ihr Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach verloren. Nach einem vor allem in der zweiten Halbzeit zu fehlerhaften Spiel der Gastgeberinnen stand nach 60 Minuten ein 20:34 (13:15) an der Anzeigetafel der Sporthalle Neuplanitz. "Wenn wir in der ersten Halbzeit unsere...