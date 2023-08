BSV Sachsen Zwickau: Vorjahreserfolge im Nachwuchs sind nur schwer zu wiederholen

Sylvia Wössner sprach bei der Saisoneröffnung der Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen vor wenigen Tagen noch einmal das deutlich aus, was im Verein und seinem Umfeld in den vergangenen Wochen immer wieder Thema war. "Die Spielzeit 2022/23 war die erfolgreichste in unserer Geschichte", betonte die BSV-Präsidentin. Dabei hatte sie nicht nur den...