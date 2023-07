CFC spielt am Sonntag in Wüstenbrand

Spieler und Verantwortliche des Fußball-Kreisligisten aus Wüstenbrand sind regelmäßig beim Chemnitzer FC in der Regionalliga zu Gast. An diesem Sonntag ist es umgekehrt. Zum 111. Geburtstag hat sich der Wüstenbrander Sportverein den CFC auf den heimischen Kunstrasen an der Jahnhalle eingeladen, wo der Ball ab 15 Uhr rollen...