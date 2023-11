Crimmitschauer Eishockeyspielerin ist beim Rekordversuch der Eisbären Berlin mittendrin

Die Frauen der Eisbären Juniors laufen am Samstag erstmals in der Mercedes Benz-Arena auf. Kapitänin Anna-Maria Nickisch lernte beim ETC Crimmitschau das Einmaleins mit Stock und Puck. Sie ist aber nicht die einzige Westsächsin, die das besondere Spektakel miterleben wird.

Dass die Eisbären Berlin am Samstag einen neuen Rekord aufstellen, das scheint fast sicher zu sein. 1632 Zuschauer - so vielen kamen im März 2019 zum Bundesligafinale zwischen Memmingen und Planegg und sorgten damit für die bisher größte Kulisse im deutschen Fraueneishockey. Die Marke wollen die Eisbären am Samstagnachmittag in der Berliner...