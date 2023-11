Rekordspiel endet für Crimmitschauer Eishockeyspielerin im Krankenhaus

Die Eisbären Juniors lockten am Samstag 2801 Zuschauer zum Spiel ihrer Bundesligafrauen – so viele Fans verfolgten in Deutschland noch nie eine Frauenpartie. Die Gäste aus Bergkamen aber wurden zum Partycrasher.

Freude und Frust lagen am Samstagnachmittag ganz eng beieinander bei Anna-Maria Nickisch und ihren Teamkameradinnen. Als Kapitänin führte die gebürtige Crimmitschauerin die Bundesliga-Frauen des Eisbären Juniors aufs Eis der Berliner Mercedes-Benz Arena - und 2801 Zuschauer sahen zu und machten die Partie gegen den EC Bergkamener Bären schon... Freude und Frust lagen am Samstagnachmittag ganz eng beieinander bei Anna-Maria Nickisch und ihren Teamkameradinnen. Als Kapitänin führte die gebürtige Crimmitschauerin die Bundesliga-Frauen des Eisbären Juniors aufs Eis der Berliner Mercedes-Benz Arena - und 2801 Zuschauer sahen zu und machten die Partie gegen den EC Bergkamener Bären schon...