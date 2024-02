Crimmitschauer fährt zur Deutschen Meisterschaft

Judo: Damien Kretzschmar bei mitteldeutschen Titelkämpfen erst im Finale gestoppt - Samstag wird es ernst

Die Anspannung bei Damien Kretzschmar dürfte in dieser Woche kontinuierlich steigen, denn am Samstag wartet auf den Judoka des JC Crimmitschau der Saisonhöhepunkt. Dann geht der Westsachse in Leipzig bei der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U 18 auf die Matte. Qualifiziert dafür hat sich Kretzschmar vor kurzem bei der...