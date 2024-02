Ein Judo-Trio packt die Qualifikation

Drei Crimmitschauer fahren nach Podestplätzen bei Landesmeisterschaft zu den mitteldeutschen Titelkämpfen

Drei von fünf Sportlerinnen und Sportlern des JC Crimmitschau sind am Samstag nicht nur mit einer Medaille von der Judo-Landesmeisterschaft zurückgekehrt, sondern hatten auf der Rückfahrt aus dem vogtländischen Adorf auch die Qualifikation für die Mitteldeutsche Meisterschaft im Gepäck. Bei den Titelkämpfen in zwei Wochen in...