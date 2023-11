Crimmitschauer holt Meistertitel

Dwayne Kretzschmar vom JC Crimmitschau hat bei den Mitteldeutschen Judo-Meisterschaften in Rodewisch Gold in der Altersklasse U 15 gewonnen. In den Finalkämpfen der Klasse bis 37 kg traf er zunächst auf seinen Dauerkontrahenten Marc Mücke vom PSV Glauchau, den er nach einem Duell auf Augenhöhe erst in den letzten Sekunden...