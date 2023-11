Crimmitschauer lebt seinen Traum vom Profi bei den Eispiraten

Willy Rudert ist ein echtes Eigengewächs beim Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen. Die Verbindung zum Sport bekam er schon als Baby mit auf den Weg.

Crimmitschau. Es war eine Szene, die nach dem vergangenen Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau nur so vor Geschichten strotzte. Als sich die Hausherren nach dem umjubelten 4:1-Derbysieg gegen die Selber Wölfe für das traditionelle Uffta vor der Heinekurve platzierten, kniete auch ein sichtlich glücklicher Willy Rudert im Kreis seiner Teamkameraden. An seiner Seite Co-Trainer Esbjörn Hofverberg, der sich zwischen 2001 und 2006 sowie noch einmal von 2012 bis 2013 das Crimmitschauer Trikot überstreifte. In der Zeit machte Rudert zum einen seine ersten Schritte auf dem Eis im Kunsteisstadion im Sahnpark und begann später von einer Karriere als Eishockeyprofi zu träumen. "Es ist schon krass, dass ich heute mit Esa und zum Beispiel auch Dominic Walsh in einem Team bin. Das sind Legenden für mich. Ich werde es bestimmt erst in ein paar Jahren begreifen, was für mich so alles passiert im Moment", sagt Rudert, für den auch der ausverkaufte Sahnpark eine besondere Erfahrung war. Das letzte Spiel mit 5222 Zuschauern in Crimmitschau erlebte er 2012 als Elfjähriger auf der Tribüne mit.

Eishockey ist bei Ruderts Familientradition

Der Weg zum Eishockey war bei dem Stürmer nicht nur allein aufgrund seiner Heimatstadt fast ein wenig vorgezeichnet. Eishockey ist bei Ruderts auch große Familientradition. Opa Hans-Joachim gehörte in den 1950er-Jahren zu einer ganzen Generation erfolgreicher Spieler aus dem heutigen Ortsteil Frankenhausen und brachte es sogar bis zum Nationalspieler mit WM-Einsätzen. Vater Stefan jagte als Kind zunächst ebenfalls dem Puck hinterher, wechselte später zum Eisschnelllauf und schoss am 27. Oktober 1990 - und damit genau 33 Jahre vor dem ausverkauften Derby gegen Selb - das erste Tor des wiedergegründeten ETC Crimmitschau im offiziellen Spielbetrieb. "Für meinen Vater war nach meiner Geburt schnell klar, dass ich Eishockey spielen werde. Meine Mutter hat mal erzählt, dass in den ersten Lebenstagen schon ein Puck mit im Stubenwagen lag", erzählt der 22-jährige Stürmer. Familiären Druck aber verspürte er nach eigener Aussage nie und so waren es anfangs andere Dinge, die ihn am Eishockey faszinierten. "Mit einem Teamkameraden habe ich immer geschaut, wer die meisten Strafen macht. Irgendwann hat sich dann der Schalter umgelegt, als ich gesehen habe, dass ich ein bisschen heraussteche mit meiner Leistung", erinnert sich Willy Rudert.

Über Finnland ins Profiteam der Eispiraten

Nachdem er bei seinem Heimatverein im Nachwuchs alle Altersklassen durchlief, zog der Stürmer 2018 für den Traum vom Eishockeyprofi nach Finnland. Zwei Jahre später erhielt er bei den Eispiraten seinen ersten Profivertrag. Mit seinem Weg dürfte Willy Rudert auch am 11. November ein gefragter Gesprächspartner sein. Dann findet ein Familien-Eistag der "Freien Presse" im Kunsteisstadion im Sahnpark statt, bei dem zwischen 10 und 17 Uhr etliche Höhepunkte warten. Es gibt ein interaktives Eislauftraining für kleine und große Besucher, Fans bekommen Details zu einer Übungseinheit der Eispiraten-Profis erklärt und können an Führungen teilnehmen.

Auch wenn Willy Rudert mit seinen 22 Jahren noch nicht an die eigene Familienplanung denkt, so stehen die Chancen doch groß, dass der Name Rudert noch lange mit dem Eishockey in Crimmitschau verbunden bleiben wird. Denn seiner Heimat will er auch nach der aktiven Karriere treu bleiben. Vater Stefan, der zum Vorstand des Stammvereins ETC Crimmitschau gehört, führt in der Pleißestadt ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen. "Ich bin im Sommer mit meinem Abi am Abendgymnasium fertig geworden und schnuppere jetzt in die Firma rein. Wann ist dort einsteige, das kann ich noch nicht sagen", betont Rudert, der sich für seine weitere Eishockeykarriere keinen Druck macht: "Ich genieße es im Moment einfach, jeden Tag auf dem Eis zu stehen und als Profi Eishockeyspielen zu können. Das ist ein Privileg."

