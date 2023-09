Das "richtige" Waldsportfest ist zurück

TV Stöckener Hasenheide freut sich über 65 Starter und ruft zum Tischtennisturnier

Nachdem das traditionelle Waldsportfest in der Stöckener Hasenheide zuletzt witterungsbedingt zweimal in der Turnhalle stattfinden musste, konnte es am Samstag wieder auf dem Waldsportplatz ausgetragen werden. Auch wenn es dort inzwischen viele Geräte nicht mehr gibt, konnte Jedermann an 13 verschiedenen Stationen Geschick,...