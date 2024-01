Debatte um Kriegsdienst kein Thema

Futsal-Bundesligist HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal empfängt am Samstag St. Pauli. Die Ukrainer im Team der Westsachsen konzentrieren sich auf die sportliche Aufgabe.

Ein Kultverein ist am Samstag bei HOT 05 Futsal im Hot-Sportzentrum zu Gast. Der FC St. Pauli wird in Hohenstein-Ernstthal erwartet, der in der Futsal-Bundesliga zwar einen bekannten Namen hat, aber in dieser Saison nicht konkurrenzfähig erscheint.