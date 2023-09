Derby der Frauen geht an den CFC

Am ersten Spieltag der Fußball-Landesliga hat sich für den DFC Westsachsen Zwickau der Vizemeister aus Chemnitz als erwartet schwere Aufgabe erwiesen. Nach 90 Minuten stand für die Frauen des Chemnitzer FC im Sportforum in Eckersbach ein 4:0-Sieg zu Buche. An gleicher Stelle wird es für die Zwickauerinnen am Sonntag nicht...