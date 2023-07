Derby wartet im November und März

Ein besonderes Datum gibt es für das erste Derby in der Handball-Verbandsliga der Frauen zwischen Aufsteiger HC Fraureuth und der HSG Langenhessen/Crimmitschau: Zum Faschingsauftakt am 11. November stehen sich beide Mannschaften in der Fraureuther Erich-Glowatzky-Halle das erste Mal seit fast vier Jahren gegenüber. Das geht aus...