Die HSG-Serie hält: Zehnter Sieg im zehnten Spiel

Handball-Verbandsliga der Frauen: Langenhessen/Crimmitschau startet mit einem 31:27 in Leipzig ins neue Jahr

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau haben zum Jahresauftakt in der Verbandsliga dort weitergemacht, wo sie 2023 aufgehört hatten - mit einem Sieg. Mit dem 31:27 am Sonntag bei der SG LVB in Leipzig setzte die Mannschaft von Trainerin Corina Cupcea auch ihre beeindruckende Serie fort und feierte im zehnten Spiel...