Drei Kegel fehlen Zwickau zum Sieg

Für die Kegler des TSV 90 Zwickau hat sich das erste Saisonspiel in der 2. Bundesliga Ost als ganz enge Kiste erwiesen. Am Ende fehlten der Mannschaft am Samstag bei Aufsteiger ESV Lok Elsterwerda drei Kegel zum Sieg. Nachdem Michael Ziegert (629 Holz), Florian Forster (624) und Patrick Voigt (585) ihre direkten Duelle gewonnen...