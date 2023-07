Duo aus Meerane landet auf Platz 5

Beim Enno-Cup im Badminton in Gera haben Heiko Opitz und Leonie Brehm von der SG Meerane 02 im Mixed-Doppel der Klasse F (Freizeitsport) Platz 5 erkämpft. In seiner Vorrundengruppe war das Duo mit einem Sieg und zwei Niederlagen Dritter geworden und konnte in den Platzierungsspielen nur noch um die Ränge 5 bis 8 spielen. Dabei...