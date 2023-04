Ein A-Jugend-Finale voller Emotionen

Es war natürlich schon ein Stück weit bitter: Zum zweiten Mal in Folge mussten die A-Jugend-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau am Sonntagnachmittag zuschauen, wie nach dem Endspiel der Gegner den DHB-Pokal in die Höhe reckte. Die Zwickauerinnen hatten vor der stattlichen Kulisse von gut 360 Zuschauern in der Sporthalle...