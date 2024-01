Ein Trio aus Westsachsen will ins Finale

Futsal: Vorrunde derMänner in Hohenstein-E.

Mit dem Oberlungwitzer SV und dem Ebersbrunner SV kämpfen am Sonntag zwei westsächsische Teams um den Einzug in die Finalrunde der Hallenfußball-Landesmeisterschaft bei den Männern. Die Tickets werden dabei in der zweiten von insgesamt drei Vorrunden in Hohenstein-Ernstthal vergeben. Neben den Mannschaften aus Westsachsen...