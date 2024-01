Zwei Teams des DFC in der Endrunde

Futsal: Frauen und Talente schaffen die Qualifikation

Die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau haben sich am Sonntag in Brand-Erbisdorf souverän für die Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft qualifiziert. Die Landesliga-Spielerinnen blieben in der Vorrunde mit vier Siegen und einem Remis ungeschlagen, kassierten im Turnierverlauf nur zwei Gegentore und verwiesen die Teams...