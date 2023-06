Ein ungeplanter Durchmarsch

Schwerin statt Schneeberg, Henstedt-Ulzburg im Norden von Hamburg statt Hoyerswerda - die Fahrtstrecken und Gegner haben sich für die zweite Mannschaft des BSV Sachsen Zwickau in kurzer Zeit extrem geändert. Nachdem das Team in der Saison 2021/22 souverän Sachsenliga-Meister wurde und in den vergangenen Monaten in der...