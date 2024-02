Eispiraten bleiben mit Zittersieg auf Playoff-Kurs

Das Schlussdrittel in Kaufbeuren war nichts für schwache Nerven. Am Ende standen wie schon am Dienstag drei wichtige Punkte zu Buche.

Die Eispiraten Crimmitschau haben in der Deutschen Eishockey-Liga 2 auch ihr zweites Hauptrunden-Auswärtsspiel beim ESV Kaufbeuren gewonnen. Mit ihrem 5:4 (3:1, 1:0, 2:2)-Erfolg am Freitagabend fuhren die Westsachsen vor 2377 Zuschauern wichtige Punkte ein, um ihren Playoff-Platz zu festigen. Es war nach dem 3:2 am Dienstagabend im Heimspiel...