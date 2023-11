Eispiraten-Coach sieht gutes Auswärtsspiel - nur die Tore fehlen

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau ließ am Wochenende seine fast schon gewohnte Offensivpower vermissen. Trotzdem ging Jussi Tuores öffentlich nicht hart mit seiner Mannschaft ins Gericht.

Crimmitschau. Wirklich unzufrieden wirkte Jussi Tuores am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr in Krefeld nicht. Bei der Pressekonferenz nach der Partie bei den Pinguinen fand der Coach der Eispiraten Crimmitschau durchaus lobende Worte für die Leistung seiner Mannschaft - trotz der knappen 0:1-Niederlage (0:0, 0:1, 0:2) des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen. "Wir haben hier heute ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Gerade in den ersten beiden Dritteln haben wir uns viele Chancen erarbeitet, aber auch die Verteidigung war sehr gut. Es war ein enges Spiel, so wie die gesamte Liga weiter sehr eng ist", sagte Tuores. Dass sein Team gegen den letztjährigen DEL-Absteiger nur ein Tor zuließ, freute den Finnen. Zu kritisieren hatte er nur eine Sache - die Offensivpower seiner Mannschaft: "Wenn du in zwei Spielen nur ein Tor schießt, dann kannst du nicht gewinnen."

In Krefeld setzte sich über 60 Minuten das fort, was die Eispiraten bereits am Freitagabend im Heimspiel gegen die Starbulls Rosenheim vermissen ließen: Ihre Effektivität in der Offensive. Vor dem Wochenende stellten die Westsachsen mit 70 Toren die bisher gefährlichste Angriffsmannschaft, nach 120 weiteren Spielminuten steht der Wert jetzt aber nur bei 71 Treffern. Einziger Torschütze in beiden Partien war Ladislav Zikmund, der am Freitag bereits nach 27 Sekunden zum 1:0 getroffen hatte. In Krefeld lieferten sich beide Mannschaften von Beginn an ein temporeiches Spiel, in dem bereits im ersten Drittel auch ordentlich Feuer drin war. Neben den beiden gut stehenden Abwehrreihen waren es vor allem die Keeper Oleg Shilin (Eispiraten) und Felix Bick (Krefeld), die die Schüsse der Gegner entschärfen konnten. Das zeigte sich auch im zweiten Drittel, als mehr und mehr Oleg Shilin ins Zentrum des Geschehens rückte. Kurz vor dem Pausenpfiff war er in Unterzahl machtlos: Nachdem er einen Schuss prallen lassen musste, schafften es die Krefelder den Puck zum völlig frei stehenden Topscorer Josh MacDonald zu passen, der 13 Sekunden vor der Pause nur noch ins leere Tor einschieben musste. Der Goldhelm der Hausherren sorgte gleich nach Wiederbeginn aber auch für eine Schrecksekunde. Ohne Einwirkung eines Gegners rutschte MacDonald weg und krachte in die Bande. Es schien so, als wäre dem Stürmer das Knie schon vor dem Sturz weggeknickt. Beim Verlassen des Eises musste der Krefelder gestützt werden. Zur Pressekonferenz konnten die Verantwortlichen noch nichts über die Schwere der Verletzung sagen. Das müssten die Untersuchungen im Krankenhaus zeigen.

MacDonalds Teamkameraden ließen sich davon aber kaum aus dem Konzept bringen und verteidigten konsequent. Zudem fiel der Eispiraten-Offensive wenig ein, um gefährlich vor das Tor von Felix Bick zu kommen. Knapp drei Minuten vor dem Ende nahm Coach Jussi Tuores seinen Goalie Oleg Shilin zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis und machte ordentlich Betrieb vor Felix Bick. Weil Krefelds Christian Ehrhoff 1:50 Minute vor Ende dann noch auf Strafbank musste, agierten die Gäste sogar mit zwei Mann mehr. Doch wirklich zwingendes gelang nicht mehr und die Scheibe ging mehrfach aus dem Angriffsdrittel. So blieb es bei der knappen Niederlage. Viel Zeit zur Analyse bei den Crimmitschauern nicht. Bereits am Dienstagabend sind sie in der DEL 2 erneut gefordert. Mit dem ESV Kaufbeuren gastiert ab 20 Uhr der Tabellenvierte im Sahnpark, der zwei Punkte Rückstand auf die weiterhin zweitplatzierten Eispiraten hat. Erst am vergangenen Sonntag hatten die Westsachsen 5:2 in Kaufbeuren gewonnen.