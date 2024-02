Eispiraten Crimmitschau: 27 Sekunden entscheiden das Auswärtsspiel

Die Krefeld Pinguine sind in dieser Saison so etwas wie der Angstgegner des Eishockey-Zweitligisten aus Westsachsen. Im vierten Aufeinandertreffen gab es am Freitag die vierte Niederlage. Im Fokus stand auch der Jubiläumsspieler der Gäste.

Die Deutsche Eishockey Liga 2 (DEL 2) verliert auf der Zielgeraden der Hauptrunde nichts von ihrer Spannung. "Schuld" daran haben auch die Eispiraten Crimmitschau, die es am Freitagabend verpassten, sich bei noch sechs verbliebenen Partien - und damit 18 zu vergebenden Punkten - auf 14 Zähler auf Platz 11 abzusetzen. Der würde den Gang in die...