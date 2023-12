Eispiraten Crimmitschau belohnen ihre Fans für die Reise mit dem Sonderzug

Viele Stunden auf der Schiene nehmen die Anhänger des Eishockey-Zweitligisten an diesem Wochenende auf sich. Bereuen dürfte es keiner.

Crimmitschau. Für die Fans der Eispiraten Crimmitschau hat sich die letzte Auswärtsfahrt des Jahres mehr als gelohnt. Am Samstagabend setzte sich der Eishockey-Zweitligist beim EC Bad Nauheim vor ausverkaufter Halle knapp mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) durch und bescherte seinen Anhängern das perfekte Zwischenfazit ihrer besonderen Reise. Am Vormittag hatten sich 480 Fans vom Crimmitschauer Bahnhof per Sonderzug auf den Weg nach Hessen gemacht, am frühen Sonntagmorgen werden sie mit drei Punkten im Gepäck zurück sein in Westsachsen.

Dass es damit klappen würde, war bis wenige Sekunden vor Schluss kaum klar. In einem engem Spiel zeichneten sich ein ums andere Mal sowohl Oleg Shilin im Kasten der Eispiraten als auch sein Gegenüber Niklas Lunemann aus. Letzterer musste im ersten Drittel zum ersten Mal hinter sich greifen, als die Gäste eine 5:3-Überzahlsituation nutzten. In der war es Verteidiger Max Balinson, der mit einem satten Schuss den Goalie zum 1:0 überwand. Nach knapp 29. Minuten erhöhte Ladislav Zikmund auf 2:0, als er nach schöner Kombination frei vor dem Tor stand und nur noch einschieben musste. Die Bad Nauheimer sorgten mit ihrem Anschlusstreffer rund vier Minuten später für ordentlich Spannung, die über das komplette dritte Drittel anhalten sollte. Am Ende aber gelang es den Gastgebern nicht noch einmal, Oleg Shilin zu überwinden.