Eispiraten Crimmitschau besetzen die dritte Ausländerstelle

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre dritte Ausländerlizenz vergeben. Wie der Eishockey-Zweitligist am Sonntag bekannt gab, wechselt der 28-jährige Tobias Lindberg in den Sahnpark. Der Schwede kommt vom HC Vitkovice aus der tschechischen Extraliga nach Deutschland. Seine beeindruckenste Karrierestation hatte der Stürmer in der Saison 2015/16....