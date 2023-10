Eispiraten Crimmitschau gelingt trotz Führung kein Befreiungsschlag

Der Eishockey-Zweitligist aus Westsachsen hat am Freitagabend die vierte Niederlage in Folge kassiert. Und das ausgerechnet in einem prestigeträchtigen Derby.

Die Eispiraten Crimmitschau rutschen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 (DEL 2) immer weiter in die Krise. Die Westsachsen verloren am Freitagabend das erste der prestigeträchtigen Sachsenderbys bei der Lausitzer Füchsen in Weißwasser 5:6 (1:0, 2:2, 2:4). Dabei lagen die Gäste Mitte des zweiten Drittels sogar 3:1 in Führung, doch vor allem...