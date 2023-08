Eispiraten Crimmitschau: So war der erste Trainingstag auf dem Sahnpark-Eis

120 Minuten am Vormittag und 75 Minuten am Nachmittag: Der erste Trainingstag des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau am Montag hatte es wirklich in sich. Bei Außentemperaturen von 30 Grad Celsius stellt das weiche und an einigen Stellen feuchte Eis im halboffenen Stadion eine zusätzliche Herausforderung dar - für ganz bestimmte...