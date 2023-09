Eispiraten Crimmitschau starten mit Trio aus Skandinavien in die Saison 2023/24

Der Eishockey-Zweitligist hat die Verpflichtung von Lucas Carlsson bestätigt. Der Stürmer soll am Montag in Westsachsen eintreffen. Wie tickt der Neuzugang?

Crimmitschau. Nach dem Finnen Henri Kanninen und dem Schweden Tobias Lindberg setzen die Eispiraten Crimmitschau auf einen weiteren Stürmer aus Skandinavien. Die Verpflichtung von Lucas Carlsson wurde am Donnerstagabend bestätigt.

Der 29-Jährige gilt als erfahrener und offensiv variabel einsetzbarer Angreifer. Er kommt vom schwedischen Zweitligisten Södertälje SK, für welche er die meiste Zeit seiner Karriere auf Punktejagd ging. Er hat in der HockeyAllsvenskan in 412 Partien eine persönliche Bilanz von 68 Toren und 127 Vorlagen vorzuweisen.

"Mit Lucas kommt ein weiterer erfahrener Routinier zu uns. Er kann sowohl Tore schießen, vernachlässigt aber auch die Defensive nicht. Genau das brauchen wir in unserem Spiel", wird Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer in einer Pressemitteilung zitiert. Der Neuzugang trägt künftig das Trikot mit der Nummer 29. Er soll wahrscheinlich am Montag in Westsachsen eintreffen. Damit bleiben noch zwei Wochen, um ihn bis zum Saisonstart ins Team zu integrieren. (hof)