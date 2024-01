Eispiraten Crimmitschau: Verrückte Schlussphase stellt Spiel nur fast auf den Kopf

Über 50 Minuten bot die Partie des Eishockey-Zweitligisten am Sonntag in Regensburg nur wenig Höhepunkte. Dann kamen Strafen, Tore und viel Mut von Coach Jussi Tuores.

Zwei Minuten vor Ende hatten wohl die meisten Fans der Eispiraten Crimmitschau am Sonntagabend die Punkte schon abgehakt. Im Auswärtsspiel bei den Eisbären Regensburg lagen die Gäste zu dem Zeitpunkt 1:2 in Rückstand und mussten bis zum Schlusspfiff dann auch noch in Unterzahl agieren. Doch Coach Jussi Tuores ließ sich davon nicht entmutigen....