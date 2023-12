Eispiraten geben gegen Landshut Führung aus der Hand

Hatten am Wochenende nicht viel Grund zur Freude: Die Eispiraten Crimmitschau sind mit einer Heimniederlage gegen Bietigheim (Foto) sowie einer Auswärtsniederlage in Landshut in die zweite Saisonhälfte gestartet. Foto: Andreas Kretschel Bild: Andreas Kretschel