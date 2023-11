Eispiraten punkten durch ihre Kaderbreite

Sieben Spieler sorgen beim Eishockey-Zweitligisten in zwei Partien für die Tore

Ein Team, in dem fast alle Akteure für Torgefahr sorgen können, ist aktuell das große Plus der Eispiraten Crimmitschau. Sie stehen nach den Siegen gegen Regensburg und in Kaufbeuren auf Platz 2 in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). "Von der ersten bis zur dritten Reihe kann jeder Block bei uns ein Spiel entscheiden", sagt...