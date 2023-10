Eispiraten-Verteidiger Max Balinson: „Die einzelnen Punkte in der Scorerwertung sind für mich ein Bonus“

Der Abwehrspieler des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau überzeugt in Defensive und Offensive. Der 27-Jährige verrät, wie in Rosenheim und gegen Krefeld die nächsten Punkte eingefahren werden können. Trotz des Ausfalls von zwei Leistungsträgern.

Crimmitschau. Mit drei Toren und drei Vorlagen ist Max Balinson der punktbeste Verteidiger beim Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Der Deutsch-Kanadier, der am Donnerstag seinen 27. Geburtstag feierte, überzeugt mit klugem Stellungsspiel im eigenen Drittel und ist an vielen Offensivaktionen im gegnerischen Drittel beteiligt. "Ich hatte einen guten Start in Crimmitschau. Trainer, Betreuer und Mitspieler geben mir Selbstvertrauen", sagt der Linksschütze, der erstmals in Deutschland auf dem Eis steht. Der Blick auf die persönlichen Statistiken steht für Max Balinson nicht im Vordergrund. "Die einzelnen Punkte sind ein Bonus, aber ich bin sehr glücklich, dass ich Eishockey-Spiele mit Crimmitschau vor unglaublichen Fans gewinnen kann", sagt der 1,85 Meter große und 90 Kilogramm schwere Abwehrmann.

Die Eispiraten, die auf dem dritten Platz stehen, treffen am Freitag (ab 19.30 Uhr) auf die Starbulls Rosenheim und am Sonntag (ab 17 Uhr) auf die Krefeld Pinguine. Rosenheim rangiert auf Platz acht. Krefeld nimmt Platz zwölf ein. Max Balinson erwartet zwei Kontrahenten, die ein "diszipliniertes Eishockey spielen." Er macht deutlich: "Wir müssen uns an unser System halten. Wenn wir sechs Punkte holen wollen, ist es wichtig, vor unserem Torhüter souverän und unnachgiebig zu agieren." Im Kasten der Westsachsen wird am Freitag wahrscheinlich wieder Christian Schneider stehen, der zuletzt gute Leistungen zeigen konnte. Torhüter Oleg Shilin fällt - ebenso wie Stürmer Scott Feser - verletzungsbedingt weiter aus.

Zuletzt konnte das Eispiraten-Team beim 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Freiburg und der 0:2-Niederlage in Regensburg nicht ganz an die zu Saisonbeginn gezeigten Leistungen anknüpfen. Max Balinson und Co. fehlten irgendwie die Lockerheit und die Sicherheit. Im Spielaufbau gab es eine höhere Fehlerquote. Eine Einschätzung, die Trainer Jussi Tuores nicht teilen mag. "Unsere Leistung gegen Freiburg und in Regensburg war nicht besser oder schlechter als an den ersten vier Spieltagen", sagt der Coach, der allerdings auch auf die umstrittenen Entscheidungen der Referees eingeht. Sie verwehrten gegen Freiburg einem Tor von Colin Smith und in Regensburg einem Tor von Henri Kanninen die Anerkennung. Dass der Kanninen-Treffer eigentlich korrekt erzielt wurde, räumten am Mittwoch auch die Verantwortlichen der DEL 2 in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage ein. "Wir hatten etwas Pech, da die zwei Tore nicht anerkannt wurden", sagt Jussi Tuores, der keine großen Veränderungen bei der Besetzung der Sturmreihen plant.

Auch große Namen in den Reihen der Gegner bringen die Eispiraten-Cracks nicht aus dem Konzept. Bei den Krefeld Pinguinen steht mit Christian Ehrhoff ein Verteidiger, der auf 862 Einsätze in der National Hockey League (NHL) und damit in der besten Liga der Welt zurückblicken kann. Der 41-Jährige entschied sich im Sommer für ein Comeback. "Dass einige Spieler mit NHL-Erfahrung in der DEL 2 auflaufen, ist auf dem Papier bemerkenswert. Es ist eine Ehre, mit jemandem auf dem Eis zu stehen, der so lange in der NHL gespielt hat", sagt Max Balinson, der aber ganz geschickt den Puck auf das Eispiraten-Team lenkt. "Wir haben eine starke und motivierte Mannschaft, die sich durch nichts einschüchtern lässt. Man darf nicht vergessen, dass auch einige meiner Teamkollegen schon auf dem Niveau gespielt haben", sagt Max Balinson mit Blick auf Tobias Lindberg und Colin Smith. (hof)