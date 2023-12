Eispiraten: Worauf der Trainer in dieser Woche gespannt ist

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau will sich nicht lange mit der 1:6-Klatsche von Kassel aufhalten. Schließlich steht am Freitag ein Sachsenderby im Sahnpark an.

Nach der 1:6-Niederlage im Topspiel der Deutschen Eishockey Liga 2 am Sonntag bei den Kassel Huskies geht der Blick bei den Eispiraten Crimmitschau bereits wieder voraus. "Ich bin gespannt, wie die Mannschaft in dieser Woche auf diese deutliche Niederlage reagiert", sagte Trainer Jussi Tuores bei der Pressekonferenz in Kassel. Er hofft, dass die...