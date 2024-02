Eisschnelllauf: Ein Crimmitschauer Duo hängt vor der WM in der Warteschleife

Am Donnerstag beginnt die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft in Calgary. Zum deutschen Team gehört ein Trio aus Westsachsen, welches neben festen Startplätzen aber auch auf Entscheidungen der Konkurrenz hoffen muss.

Fridtjof Petzold kennt das Gefühl des Wartens. Bereits in der vergangenen Saison hatte sich der Eisschnellläufer des Crimmitschauer Polizeisportvereins (CPV) nicht direkt für die Einzelstrecken-Weltmeisterschaft qualifiziert. Aber als erster Nachrücker standen seine Chancen auf einen Einsatz damals in Heerenveen gut, also reist er in die...