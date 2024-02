Eisschnelllauf: Nach der WM ist für Crimmitschauer vor der WM

Eisschnellläufer Felix Maly feierte in Calgary im Massenlauf als Zehnter eine Topplatzierung. Für den nächsten Saisonhöhepunkt muss der Langstreckenspezialist nun spritziger werden.

Josie Hofmann und Felix Maly dürften am Montag zufrieden in den Flieger Richtung Heimat gestiegen sein. Fünf Wochen lang waren die beiden Eisschnellläufer in Nordamerika unterwegs, im Gepäck haben sie jetzt Bestleistungen und Topplatzierungen. „Im Massenlauf muss man bei der Weltmeisterschaft ja erst einmal das Halbfinale überstehen. So ist...